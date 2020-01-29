بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مديد وريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة ريال مدريد لملعب ريال سرقسطة في أهم مباريات اليوم الأربعاء 29-1-2020 في منافسات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 ، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “لا روماريدا”، بإدارة من الحكم الإسباني “خوسي لويس غونزاليس”.

يستضيف فريق ريال سرقسطة نادي العاصمة ريال مدريد في ملعب “لا روماريدا” ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وكان قد تأهل سرقسطة إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق “ريال مايوركا” في دور الـ32 بنتيجة (3-1).

ويقود فريق دوري الدرجة الثانية اللاعب الدولي الياباني “شينجي كاجاوا” الذي انضم إليهم في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف فريق “بوروسيا دورتموند”، حيث نجح اللاعب في مساعدة فريقه في احتلال المركز الرابع مع تبقي مباراة مؤجلة اذا حقق فيها الفريق الفوز يصعد إلى المركز الثاني.

بينما يدخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزًا هامًا على “بلد الوليد” تصدر به جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومن المتوقع ان يبدأ المدير الفني للفريق “زين الدين زيدان” المباراة بالتشكيلة الثانية لإراحة اللاعبين.

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ويذكر ان اخر مباراة جمعت الفريقين كانت في الليجا الإسبانية 2013 وانتهت بالتعادل الايجابي (1-1)، ومن ذلك الحين لم يتواجه الفريقين بسبب هبوط فريق “ريال سرقسطة” إلى دوري الدرجة الثانية.

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ريال مدريد 1-0 ريال سرقسطة

???? ملعب لا روماريدا (سرقسطة-إسبانيا)

???? كأس ملك إسبانيا – ( دور الـ16)

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???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وريال سرقسطة على ملعب الثاني لاروماريدا.

♻️ من فضلك قمة بتحديث الصفحة كل 30 ثانية فقط ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة، من فرص وبطاقات وتغييرات ولمحات فنية وصور.

???? سيكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? بعد قليل التشكيلة الأساسية لكل فريق..

تشكيلة ريال مدريد اليوم : آريولا – مارسيلو – راموس – فاران – كاربخال – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – خاميس – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز.

: آريولا – مارسيلو – راموس – فاران – كاربخال – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – خاميس – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز. تشكيلة ريال سرقسطة: راتون – ديلماس جيرمان – جريبو – أتينزا – كليمنتي – سورو – إجواراس – إجبيكيمي – كاجاوا – آندري بيريرا – ليناريس.

راتون – ديلماس جيرمان – جريبو – أتينزا – كليمنتي – سورو – إجواراس – إجبيكيمي – كاجاوا – آندري بيريرا – ليناريس. ???????? يُدير المباراة الحكم الدولي الاسباني الشهير جونزاليس جونزاليس

تكتيك ريال مدريد وريال سرقسطة في الصور التالية