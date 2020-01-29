رسميًا | فونكل يرحل عن فورتونا دوسلدروف الألماني

اليوم الأربعاء، أن نادي فورتونا دوسلدورف الذي يصارع الهبوط في الدوري الألماني (بوندسليجا)، فسخ عقد مدربه فريدهيلم فونكل.

ورحل فونكل / 66 عامًا/ عن الفريق بعدما تعثر دوسلدروف إلى مؤخرة ترتيب المسابقة، حيث تلقى خسارتين متتاليتين عقب العطلة الشتوية.

وسيتولى أوفي روسلر، لاعب مانشستر سيتي وساوثهامبتون السابق، ومدرب عدد من الأندية من بينها ويجان وليدز يونايتد، المهمة في محاولة لمعالجة حظوظ الفريق.

وكان فونكل تولى المهمة في مارس عام 2016، حيث أنقذ الفريق من الهبوط من الدرجة الثانية، ثم قادهم إلى الصعود للدوري الممتاز وإحتلال المركز العاشر.

وتم تجديد عقد فونكل حتى عام2021، بشرط أن يتفادى الفريق خطر الهبوط، حيث عانى طوال الموسم وسجل 18 هدفًا فقط خلال 19 مباراة خاضها، رغم التعاقد مع المهاجمين دودي لوكيباكيو وبينيتو رامان الصيف الماضي. وستكون المباراة المقبلة لفورتونا دوسلدروف أمام إينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

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