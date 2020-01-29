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رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ريال سرقسطة| مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة بث مباشر في كأس ملك إسبانيا KSA SPORTS HD 1

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الرسمي ضد ريال سرقسطة| مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة بث مباشر في كأس ملك إسبانيا KSA SPORTS HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365


أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال سرقسطة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اريولا.

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خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كروس - فالفيردي - خاميس رودريجيز - ڤينسيوس - لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم : لوكا يوفيتش.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز في المباراة الماضية بالدوري الاسباني على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف، ونجح في تصدر جدول ترتيب برصيد 46 نقطة.

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