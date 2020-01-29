رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ريال سرقسطة| مشاهدة مباراة ريال مدريد وسرقسطة بث مباشر في كأس ملك إسبانيا KSA SPORTS HD 1

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال سرقسطة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : اريولا. Advertisements خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو. خط الوسط : كروس - فالفيردي - خاميس رودريجيز - ڤينسيوس - لوكاس فاسكيز. خط الهجوم : لوكا يوفيتش.