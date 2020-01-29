رياضة | عاجل.. حقيقة تقديم برشلونة 100 مليون يورو لضم ريتشارليسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة تقديم برشلونة 100 مليون يورو لضم ريتشارليسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت الصحفية أن نادي إيفرتون رفض عرض نادي برشلونة الضخم لضم ريتشارليسون في هذا الشتاء نظرا لحاجة الفريق الشديد له ورفضهم لرحيله.

حقيقة تقديم برشلونة لهذا العرض لضم ريتشارليسون

وكشفت شبكة "ESPN" أن جميع الأخبار الاي انتشرت حول قيام نادي برشلونة بتقديم هذا العرض الضخم لضم ريتشارليسون غير صحيحة.

وذكرت الشبكة أن نادي برشلونة لم يقم بتقديم أي عرض من الأساس لضم ريتشارليسون من إيفرتون هذا الشتاء وأن النادي غير مهتم بضم اللاعب.

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مشاركات ريتشارليسون مع نادي إيفرتون هذا الموسم

وقد شارك ريتشارليسون في 26 مباراة حتى الآن مع نادي إيفرتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

ترتيب نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي إيفرتون في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها حتى الآن.