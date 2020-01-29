رياضة | وزير الشباب والرياضة وسفير مصر يطمئنان الخطيب على تأمين بعثة الأهلي في السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة وسفير مصر يطمئنان الخطيب على تأمين بعثة الأهلي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسام عيسى سفير مصر في السودان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على كافة الترتيبات الأمنية لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر وتوفير التأمين الكامل لبعثة الفريق الأحمر.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر غد الخميس إلى السودان برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي استعدادًا لمواجهة الهلال السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد السفير المصري إيجابية اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذي يضمن سلامة بعثة الأهلي. بينما أكد الدكتور أشرف صبحي إجراءه اتصالات عديدة في هذا الاتجاه، وقيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الإفريقي بخصوص هذا الأمر. مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الأشقاء في السودان وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي هي أكبر من مباراة كرة قدم.

وهو ما عبر الخطيب خلال اتصالاته المتعددة مع كل المسؤولين سواء في مصر أو السودان، وفي الوقت نفسه اطمأن رئيس الأهلي على وصول كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وبصحبته سمير عدلي، مدير العلاقات العامة، إلى السودان للقيام بكل الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتدريبات الفريق خلال فترة وجوده هناك.

