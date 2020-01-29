رياضة | عملاق البوندسليجا يخطط لضم بيونتيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق البوندسليجا يخطط لضم بيونتيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الدولي البولندي كريستوف بيونتيك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي على أعتاب مغادرة الروسونيري بإتجاه الدوري الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقالت صحيفة " سكاي سبورت إيطاليا " أن المدير التنفيذي لفريق نادي هيرتا بيرلين يتواجد حاليًا في إيطاليا من أجل الإستماع إلى طلبات الميلات .

ووصلت مرحلة التفاوض بين الناديين إلى مرحلة متقدمة من أجل حسم الصفقة حيث ستتراوح قيمة إنتقال اللاعب البولندي إلى برلين ما بين 27 و 28 مليون يورو مع وجود بعض المتغيرات .

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كما أوضحت الصحيفة إلى أن الإعلان النهائي عن الصفقة من الممكن أن يكون في الساعات الأولى من صباح يوم غدًا الخميس .

فيما فجرت مصادر صحفية مقربة من النادي الإيطالي إلى أن العملاق البافاري بايرن ميونخ يراقب الوضع عن بعد على الرغم من أن رئيسة قرر عدم حاجة النادي لشراء أي لاعبين لكنه مسأله بيع بيونتيك جعلته يعدل عن قراره.

وخسر اللاعب البولندي مكانته في التشكيلة الأساسية بعد عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية وبات الرقم واحد .