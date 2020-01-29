رياضة | أزارو في رسالة إلى رينارد: اختياري للأهلي جاء بسبب الدفاع المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو في رسالة إلى رينارد: اختياري للأهلي جاء بسبب الدفاع المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة، بتقديم اعتذار إلى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي والسعودي الحالي.

وجاء اعتذار أزارو، لمديره الفني بسبب فهم المدرب السابق لأسود الأطلسي، تصريحات اللاعب بشكل خاطئ والتي أكد خلالها أن استبعاده من قائمة المغرب لبطولة الأمم الإفريقية الأخيرة لم يكن جيد بالنسبة له.

وأكد موقع "Le360 المغربي" اليوم، أن أزارو قدم إعتذار إلى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي والسعودي الحالي، عبر رسالة صوتية عن طريق "واتس آب"، بسبب طريقة تصريحاته ضده.

وسرد الموقع المغربي الرسالة التي أرسلها أزارو لمدربه السابق، حيث جاءت كالآتي: "قلت ردًا على سؤال حول رحيلي عن الأهلي، بأنك نصحتني بالانتقال إلى صفوف نانت الفرنسي، ولكنني توجهت إلى القاهرة وتحديدًا للعب في الأهلي".

Advertisements

وأضاف: "أعترف بأن اختياراتك الفنية في المنتخب المغربي كانت تتسم بالمهنية ولم أقلل من ذلك، وأيضًا كان لدي اعتراف أنني لم أستحق التواجد في كأس الأمم الإفريقية".

واختتم: " الوسط الإعلامي دائمًا ما يثير المشاكل، ولكن في الحقيقي رحيلي للأهلي كان بسبب فريقي السابق الدفاع الحسني، والذي فضل عرض الأهلي على نانت الفرنسي بسبب المقابل المادي".

وكان وليد أزارو رحل عن النادي الأهلي إلى الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، دون وجود بند يتيح للفريق السعودي بشراءه بصفة نهائية.