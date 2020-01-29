رياضة | خاص.. الأهلي يجدد عقد نجم الفريق الشاب موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يجدد عقد نجم الفريق الشاب موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نجم النادي الأهلي، على عقود تجديد تعاقده مع الفريق، قبل اتخاذ خطوات رحيله عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال الساعات القليلة المقبلة بالانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، حصل على توقيع محمد فخري صانع ألعاب الشباب، لمدة موسمين مقبلين، خلال جلسة جمعتهما اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

وجاء توقيع الأهلي مع اللاعب الشاب، في خطوة للحفاظ عليه كونه أحد اللاعبين المميزة داخل القلعة الحمراء، وعدم رحيله بصفة نهائية لخدمة الفريق مستقبلًا.

واقترب محمد فخري من الانتقال إلى صفوف إنبي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، على أن يتم وضع بند في عقده يتيح للفريق الأحمر استعادته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب فخري، في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، على سبيل الإعارة لإثبات جدارته بالمشاركات الأساسية، بالإضافة إلى أنه يسعى للتواجد تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، والي يستعد لنهائيات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.