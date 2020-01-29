رياضة | رسميًا.. نجم برشلونة يصل روما تمهيدًا لتوقيع عقده مع الذئاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نجم برشلونة يصل روما تمهيدًا لتوقيع عقده مع الذئاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل في الساعات القليلة الماضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني كارليس بيريز إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدًا لتوقيع عقود إنضمامه إلى الجيلاروسي .

وكانت إدارة النادي الأيطالي قد فتحت خلال الايام السابقة خط تفاوض مع نظيرتها في النادي الكتالوني من أجل الحصول على مهاجم المستقبل كما تطلق عليه الجماهير .

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وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " المقربة من النادي الكتالوني أن بيريز سوف ينضم إلى الذئاب في صفقة سيحصل برشلونة على إثرها ويجني مبلغ 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى كمتغيرات .

ومن المقرر أن يخضع كارليس بيريز إلى الفحص الطبي اليوم الاربعاء قبل أن يتم التوقيع على العقود التي من المُنتظر أن تكون حتى يونيو من العام 2025 .

وتتعجب الجماهير الإسبانية حول التفريط في مهاجم بحجم بيريز والفريق يبحث عن بديل للويس سواريز الذي أصيب وإنتهى موسمه مع البلوجرانا وتوقفت مفاوضات ضم رودريجو مورينو لاعب فالنسيا .