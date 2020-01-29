رياضة | الجونة يزيد من جراح المصري ويهزمه في الدقائق الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يزيد من جراح المصري ويهزمه في الدقائق الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر المصري البورسعيدي أمام ضيفه الجونة بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بستاد السويس الجديد، في إطار الجولة الـ 15.

تقدم الجونة بهدف سجله أحمد ياسر ريان في الدقيقة 69، لكن الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري حصل على ضربة جزاء لفريقه، سجل منها سادو سنبوري هدف التعادل في الدقيقة 72، إلا أن أكرم توفيق سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

وحقق الجونة أول فوز تحت قيادة مدربه البرتغالي بيدرو بارني، واقتنص فوزاً غائباً منذ 5 جولات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، وتجمد رصيد المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى رابع هزائمه هذا الموسم وله 3 مؤجلات.