رياضة | سيتين يسخر من لاعبي برشلونة : مثل الأطفال قبل الامتحانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتين يسخر من لاعبي برشلونة : مثل الأطفال قبل الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شبه كيكي سيتين المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة الإسباني لاعبي البلوجرانا مثل الأطفال الذين يجب عليهم أن يقوموا بفهم المنهج قبل الدخول إلى الإمتحانات الدراسية .

وكانت تلك الإجابة على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن فلسفته التي يحاول نقلها إلى لاعبيه عقب الهزيمة الاولى التي مُني بها على يد فريق نادي فالنسيا .

وعلق سيتين أن الهزيمة الماضية جاءت بسبب عدم فهم اللاعبين لطريقة اللعب التي يجب أن يقوموا بتنفي>ها على أرضية الملعب وأنني رأيت أشياء يستحيل رؤيتها .

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وأكمل أنه يحاول أن يكون هناك إتصال جيد بين الجميع ولكن في بعض الأحيان الموضوع غير سهل بالمرة واللاعبين مثل الأطفال قُبيل الإمتحانات وعليهم معرفة ما سيفعلونه .

وأنهى " النتائج سوف تتحسن على المدى الطويل ونحتاج المزيد من الوقت دون ضغط وسوف نتفاهم حول الصعوبات التي مر بها اللاعبين وما يجب عليهم فهمه .

يُذكر أن برشلونة قد سقط امام فالنسيا الاسبوع الماضي على ملعب الميستايا بهدفين مقابل لا شيء وفرط في صدارته لليجا لغريمه التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد .