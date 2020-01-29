رياضة | كأنه لا حول له ولا قوة.. كيكي سيتين يترجي برشلونة من أجل ضم مهاجم!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأنه لا حول له ولا قوة.. كيكي سيتين يترجي برشلونة من أجل ضم مهاجم! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدير الفني لبرشلونة، كيكي سيتين، اليوم الأربعاء، انفتاحه على فكرة تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم قبل غلق باب الميركاتو الشتوي بنهاية الشهر الجاري، ولكنه في الوقت ذاته أكد "سعادته" بالعمل مع اللاعبين الحاليين بالقائمة.

وخلال المؤتمر الصحافي عشية المواجهة التي سيستقبل فيها "البرسا" فريق ليغانيس على ملعب الكامب نو في ثمن نهائي كأس الملك، استعرض سيتين واقع "البلاوغرانا" الذي يبحث عن مهاجم رقم (9) لتعويض غياب نجمه الأوروغواياني لويس سواريز 4 أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وقال في هذا الصدد "سيكون أمراً مفيداً إمكانية قدوم مهاجم، ولكني سعيد بالقائمة الحالية، وفي حالة قدوم لاعب جديد، فمرحبا به. وفي حالة عدم حدوث هذا، فسأكون سعيداً بقائمة اللاعبين الحالية".

ولم يتطرق مدرب "البرسا" للحديث عن مهاجم فالنسيا، رودريغو مورينو، أحد الأسماء التي كانت تتردد بقوة للانتقال للفريق الكاتالوني، حيث أكد أنه في حالة عدم نجاح الإدارة في ضم مهاجم جديد، فإن الفريق "سيكون مستعداً بالطبع للمنافسة".

وتحدث صاحب الـ61 تحديداً عن التحدي الأكبر الذي يواجهه منذ جلوسه على مقعد المدير الفني، وهو كيفية استيعاب اللاعبين لفكره الخططي، وفي نفس الوقت الفوز بالمباريات.

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وفي هذا الصدد، تحدث سيتين عن تصريحاته عقب الخسارة من فالنسيا السبت الماضي بثنائية نظيفة على ملعب المستايا، والتي قال خلالها إن "اللاعبين لم يستوعبوا بعض أفكاره داخل الملعب".

وأوضح "ما قلته كان واضحاً. لقد خضنا 6 تدريبات فقط، وهناك أشياء كثيرة من المستحيل مشاهدتها داخل الملعب. الأمر طبيعي جداً".

وأضاف "الأمر يشبه الطفل الذي يذهب لأداء الاختبار: يجب شرح الأمور له قبل أداء الاختبار. الأمر طبيعي، وليس هناك أي نية لإلقاء اللوم على أحد أو لأداء اللاعبين".

وأبدى مدرب ريال بيتيس سابقاً شعوره بالهدوء عقب الخسارة لأن رئيس النادين جوسيب ماريا بارتوميو، نقل له "الثقة الكبيرة" للإدارة في قدراته.

وحول مواجهة ليغانيس في كأس الملك، حذر سيتين من خطورة مواجهة منافس "ليس لديه شيئاً ليخسره".