رياضة | طائرة سيدات الاهلي تكتسح الزمالك في بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة سيدات الاهلي تكتسح الزمالك في بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الاول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي من تصدر بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد إكتساحه للمارد الأبيض فريق نادي الزمالك للسيدات في ختام مباريات الدور الأول من المسابقة .

وإنتهت المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بفوز سيدات الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد جاءت على النحو التالي :-

الشوط الأول : 25-13

الشوط الثاني : 28-30

الشوط الثالث : 25-10

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الشوط الرابع : 25-23

ونجحت سيدات الأهلي في الفوز بالشوط الأول بسهولة كاملة بفارق إثني عشر نقطة قبل أن تعود سيدات الزمالك وتعادل النتيجة بفارق نقطتين فقط في الشوط الذي شهد إثارة وندية كبيرة بين الفريقين .

وبعد التعادل عادت سيدات المارد الأحمر من جديد لحسم الشوط الثالث بنتيجة كبيرة للغاية 25-10 وواصل لاعبات الاهلي تألقهن وحسموا الشوط الأخير بنتيجة 25-23 .

بهذا الفوز رفعت طائرة الاهلي سيدات رصيدها إلى 33 نقطة من 11 فوز لينتهي الدور الأول من بطولة الدوري وهم متصدرين بفارق 6 نقاط كاملة عن فريق نادي الصيد صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

فيما توقف رصيد سيدات نادي الزمالك للكرة الطائرة عند النقطة الــ22 في المركز الرابع بفارق إحدى عشر نقطة عن المتصدر النادي الأهلي .