رياضة | من الأهلي لـ"صلاح".. قصة الرهان الكسبان لشركة "فودافون" في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الأهلي لـ"صلاح".. قصة الرهان الكسبان لشركة "فودافون" في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة فودافون العالمية اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، فى أكبر صفقات 2020.

وتعد شركة فودافون واحدة من أقوي شركات الاتصالات في مصر وأكثرها شعبية، يستخدمها ملايين المصريين كونها الشبكة رقم واحد في مصر، بالإضافة للخدمات المختلفة التي تقدمهما فودافون مصر لعملائها، كما أنها كانت داعمة دائمًا للناجحين والمتفوقين حيث كانت تبحث بشكل مستمر عن رقم واحد والأفضل في مختلف المجالات حتي كرة القدم، وكانت شاهدة على لحظات الفخر للكرة المصرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" الشراكة الناجحة لـ"فودافون" مع "رقم واحد" بالكرة المصرية:-

1- الأهلي:

عندما اتجهت شركة فودافون لرعاية الأندية الرياضية اختارت نادي القرن الإفريقي النادي الأهلي "رقم واحد في مصر والوطن العربي، وأحد أكبر وأعرق الأندية في الشرق الأوسط، لتكون معه شراكة ناجحة استمرت على مدار سنوات طويلة بداية من عام 2002، حيث بدأت برعاية فريق كرة القدم ثم امتدت الشراكة لمختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وشهدت على العديد من النجاحات والانجازات والبطولات لمختلف الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء، كما كانت الراعي الرسمي لاحتفالات النادي بالمئوية.

2- محمد صلاح:

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بعدما بزغ نجم محمد صلاح في سماء الكرة الأوروبية وأصبح واحد من نجوم كرة القدم في العالم عقب تألقه اللافت للأنظار مع ليفربول خلال السنوات الأخيرة، وبعدما أصبح اللاعب رقم واحد والأفضل في الكرة المصرية والعربية، قررت شركة فودافون في عام 2017 رعاية النجم المصري ليكون سفيرًا لحملاتها الإعلانية والتسويقية، ومنذ ذلك التاريخ حقق "صلاح" العديد من النجاحات خلال رحلته الاحترافية أبرزها تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الريدز.

3- منتخب مصر:

يعتبر منتخب مصر هو "رقم واحد" لجماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها عند مشاركته في أي بطولة قارية أو عالمية دائمًا يقف المشجعين بمختلف ألوانهم الكروية خلفه لدعمه ومساندته لحصد الألقاب والبطولات.

شركة فودافون مصر أيضًا لم تتأخر عن تقديم المساندة الدائمة والرعاية لمنتخب الفراعنة بشكل مستمر سواء من خلال الدعم المباشر بالمعسكرات والوديات ورعاية نجوم المنتخب، أو من خلال الحملات الإعلانية الداعمة للفراعنة قبل البطولات الكبري مثل حملة "متقاطعش" التي أطلقتها قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم 2018.

- مكاسب "فودافون" في الكرة المصرية:

حققت شركة فودافون مصر استفادة كبري من رعاية النادي الأهلي ومنتخب مصر ومحمد صلاح، حيث ساهم ذلك في زيادة استخدام المصريين لـشبكة "فودافون" ومتابعة إعلاناتها بشكل مستمر كونها ارتبطت باللعبة الأكثر شعبية في مصر كرة القدم، بل وأبرمت شراكة مع العناصر الأكثر نجاحًا والتي تحظي باهتمام الجمهور في الكرة المصرية، وذلك بالتأكيد ساهم في زيادة أرباح الشركة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.