رياضة | عاجل.. إيفرتون يغلق الباب في وجه برشلونة ويرفض عرض تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيفرتون يغلق الباب في وجه برشلونة ويرفض عرض تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي رفضت عرض مالي ضخم من برشلونة الإسباني للحصول على خدمات الدولي البرازيلي ريتشارلسون دي أندرادي .

ورفض التوفيز العرض المقدم من البلوجرانا الذي يبحث عن مهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب الاوروجوياني سواريز الذي أصيب وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم .

Advertisements

وقالت شبكة " سكاي " البريطانية أن برشلونة قد عرض مقابل 100 مليون يورو للحصول على خدمات ريتشارلسون لكن النادي الأنجليزي رفض التفكير في الموضوع .

وأكملت الشبكة إلى ان ابيدال المدير الرياضي للفريق إستفسر عن إمكانية الحصول على خدمات اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لكن النادي الذي ينافس في البريميرليج رفض الإستماع للعروض من الأساس .

وأنهت إلى أن برشلونة يرى في ريتشارلسون البديل المناسب لسواريز وطريقة لعبه مناسبة تمامًا لطريقة لعب كيكي سيتين المدير الفني الجديد للنادي بجانب عمره الصغير .