رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس الخميس 30 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس الخميس 30 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الخميس مباراة برشلونة ضد ليجانيس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على طريقة تأهل كل فريق للدور ثمن النهائي وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة لها .

مباراة برشلونة ضد ليجانيس

وكان برشلونة قد عبر إلى دور الستة عشر بعد الفوز على فريق نادي إييزا بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد كان ميسيس يوم الاربعاء 22 يناير وقعهم الفرنسي أنطوان جريزمان .

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فيما وصل فريق نادي ليجانيس إلى نفس الدور بعد تخطيه في دور الأثنين والثلاثين عقبة فريق نادي إيبرو بهدف واحد مقابل لا شيء سجله جوناثان سيلفا يوم الخميس 23 يناير على ملعب بيدرو سانشو .

توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد ليجانيس

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لللمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليجانيس على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة برشلونة ضد ليجانيس على الهواء مباشرًة عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 الناقل الحصري الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا .