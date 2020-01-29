رياضة | رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي ضم متوسط ميدان سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكتب الموقع الرسمي للعملاق الإنجليزي بيان صحفي أكد فيه التوصل إلى إتفاق بين إدارة النادي ونظيرتها في الفريق البرتغالي من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي .

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وأكد البيان أن لاعب المانيو الجديد سوف يخضع للكشف الطبي في وقت لاحق سيعقبه التوقيع على كافة البنود الشخصية في العقد وسيتم تقديمه بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل .

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن الصفقة من المحتمل أن تكلف خزائن الشياطين الحمر مبلغ 68 مليون جنية إسترليني وتم إتمام الصفقة بناء على طلبات النرويجي أولي جونار سولسكاير .