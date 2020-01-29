اونلاين | كورة لايف man city vs man utd مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 01 / 2020 نصف نهائي كأس الرابطة EFL Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف man city vs man utd مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 01 / 2020 نصف نهائي كأس الرابطة EFL Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وستكون مهمة الشياطين الحُمر صعبة لتعوض الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 2، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق يوسف سيف، وتنطلق صافرة البدية بتمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

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خسر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره في أولد ترافورد بنتيجة 3/1، وسيدخل السيتي المواجهة وهدفه تحقيق الفوز رقم 17 على التوالي، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4، وكانت آخر هزيمة له أمام اليونايتد بالدور الرابع في شهر أكتوبر لموسم 2016، وتمكن من حصد اللقب لمرتين على التوالي في 2017 و2018.

وسيكون بطل الدوري في مهمة صعبة، خاصةً مع غياب أبرز نجومه ماركوس راشفورد الذي سيتغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ثلاث أشهر بداعي الإصابة في ظهره.

كانت آخر لقاءات السيتي في الرابطة الإنجليزية أمام مضيفه فولهام الذي يلعب في الدرجة الأولى، وانتهت نتيجة المواجهة برباعية نظيفة لصالح الضيوف، بينما فاز يونايتد على مضيفه ترانميز روفرز بنتيجة كبيرة ستة أهداف دون رد.