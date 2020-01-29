اونلاين | تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم 29/1/2020 كأس الرابطة الإنجليزية hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم 29/1/2020 كأس الرابطة الإنجليزية hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة التي ستجمع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد YALLA SHOOT 7ASRY، مساء اليوم الأربعاء، في كأس الرابطة الإنجليزية kora live.

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يلا شوت yalla shoot kora live موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عبر قناة beIN Sport hd 2.

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

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خط الدفاع: فيرناندينيو - كايل ووكر – جارسيا - ميندى

خط الوسط: رودريجو – دى بروين – ديفيد سيلفا

خط الهجوم: ستيرلينج - أجويرو - بيرناردو سيلفا

بينما من المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ماجواير - ويليامز - ليندلوف - بيساكا

خط الوسط: ماتيتش – فريد - دانييل جيمس - أندرياس بيريرا

خط الهجوم: مارسيال - جرينوود