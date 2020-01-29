اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباشر عبر beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ديربي مانشستر قناة مفتوحة رابط yalla shoot

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وفرضت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وخسر مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي 3-1 مما يجعل المهمة صعبة جداً في لقاء العودة الذي سيجري على أرض سيتي.

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ويأمل مانشستر يونايتد أن يصالحه جماهيره من خلال إياب نصف نهائي كأس الرابطة بعد نتائجه المتواضعة في الدوري الممتاز والتي جعلته يقبع بالمركز الخامس بفارق 17 نقطة عن جاره الوصيف.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة HD2.

وستبث مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.