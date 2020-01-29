اونلاين | live| يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في كأس إنجلترا Manchester derby

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خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم .

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ..

ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر حيث ستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف وحقق السيتي الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد .

مشاهدة مباراة السيتي واليونايتد بث مباشر اليوم ..