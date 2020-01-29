اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة يلا شوت| بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم| نتيجة ماتش ريال مدريد كأس إسبانيا live real

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يأخذكم " الخليج 365 الرياضي " في جولة لتعريفكم بأبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة وروابط البث المباشر الخاصة بها .

كورة جول kora goal وقابل المباراة شهدت قائمة المرينجي الكثير من المفاجأت فعلى الرغم من مشاركة الويلزي جاريث بيل في المران الختامي بصورة طبيعية إلا أنه خرج من القائمة .

الأسطورة لايف ostora live كما خرج من قائمة الفريق للقاء اللاعب ماريانو دياز بداعي الإصابة وتم إستبعاد كاسيميرو وإسيكو وميليتاو بقرار فني من زيزو لإراحتهم .

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كورة شوت kora shoot ويلعب الريال المباراة بنشوة تصدره لليجا بعد الفوز في المباراة الماضية على بلد الوليد بهدف المدافع ناتشو وسقوط غريمه برشلونة أمام فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء .

لايف فور إتش دي Live7hd وسيتولى حراسة مرمى الريال في مباراة اليوم الحارس أريولا فيما عاد خاميس رودريجيز إلى المشاركة اساسيًا بعد عودته من تجربة إحتراف مع بايرن ميونخ الالماني .

وم المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي كما عودناكم متابعة المباراة بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع عبر روابط البث المباشر الخاصة بنا .