اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 01 / 2020 كأس ملك إسبانيا لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة والتي تجمع الفريقان اليوم الاربعاء ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد الكريم من متابعة اللقاء على الهواء بجودة عالية تعليق عربي بدون تقطيع .

يلا شوت حصري yalla shoot 7asry وقبل المباراة يدخل فريق نادي سرقسطة اللقاء بتشكيل متوازن بالنظر إلى الأسماء التي تم إختيارها بوجود راتون في حراسة المرمى مع رباعي دفاعي بيريرا وليناريس وسورو وخاميس.

يلا كورة الآن yalla kora now في الوقت الذي يتواجد فيه خمسة لاعبين دفعة واحدة في وسط الملعب لإفتكاك الكرة من أقدام لاعبي الملكي وهم إكواراس وأتيينزا مع كريبو وديلماس والياباني شينجي كاجاوا الذي يعول عليه المدير الفني كثيرًا .

Advertisements

لايف فور إتش دي Live7hd فيما تُركت فرصة الهجوم للاعب كليمينتي من أجل الضغط على مدافعي الريال ومحاولة القيام بهجمات مرتدة من شأنها خطف هدف مباغت يساهم في إحداث المفاجأة وإقصاء عملاق الاندية الاوروبية من بطولة كأس الملك .

الأسطورة لايف ostora live ويدخل الريال المباراة منتشيًا بتصدره الدوري بعد أن إستغل تعثر برشلونة بهدفين مقابل لا شيء على أرضية ملعب الميستايا ليتركهم في المركز الثاني ويصعد زيدان وأبناءه للمركز الأول منفردين بفارق ثلاثة نقاط .

ومن المنتُظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثانية عشر منتصف الليل مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يقدمها لكم الخليج 365 الرياضي مجانًا ننشر لكم روابط البث المباشر في السطور أدنها للإستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية بدون تقطيع .