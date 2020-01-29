اونلاين | Real ONLINE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم الأربعاء 29/01/2020 كأس اسبانيا Yalla Shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Real ONLINE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم الأربعاء 29/01/2020 كأس اسبانيا Yalla Shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت يحل ريال مدريد ضيفا على فريق ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب لا روماريدا ، في يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري ، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الملكي لاستكمال مشواره في المنافسة على جميع البطولات هذه السنة، بعد ان تخطي في اونيونيستا في دور ال32 من البطولة، وخطف لقب السوبر من الأتليتكو في الرياض بالسعودية، وايضا الصعود إلى صدارة الدوري منفردا لأول مرة .

يقدم موقع يلا شوت حصري رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس ملك اسبانيا نقل علي الهواء مباشر عبر قناة السعودية الرياضية 1 عبر اليوتيوب ومتابعة اهم لقطات الفيديو في المباراة من الشوط الاول والثاني وبعد نهاية المباراة ننقل لكم النتيجة وفيديو الاهداف والملخص .

ويسعى زين الدين زيدان للخروج بأقل الخسائر من هذا اللقاء مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة قبل المواجهة المرتقبة امام الاتليتكو في ديربي مدريد السبت القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وعاد الويلزي جاريث بيل صاحب ال28 عاما إلى التدريبات الجماعية قبل لقاء اليوم ب24 ساعة فقط ومن المحتمل أن يكون في القائمة ولكنه سيبدأ اللقاء من على دكة البدلاء لتجهيزه بشكل أكبر للديربي، وصدرت بعد الشائعات قبل أيام تشير إلى قرب مغادرة المدرب الفرنسي من تدريب الملكي ، وذلك للوقوع بالفريق وقال ايدو أغيري الصحفي الإسباني الشهير أن زيدان سعيد جدا في ريال مدريد يخطط للبقاء مع النادي لسنوات مقبلة ، كما نفى برنامج "تشير بغيتو" الإسباني التقارير التي لمحت لرحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.