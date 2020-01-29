اونلاين | هدف محمد صلاح ليفربول بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام يونايتد يلا شوت kora live| كورة ستار رابط ماتش الريدز بلس

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مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري االنجليزي الممتاز ومباراة الجولة 24، ويدخل ليفربول المباراة وفي رصيده 67 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي ويدخل نادي وست هام يونايتد المباراة برصيد 23 نقطة في المركز 17 ويعاني شبح الهبوط للدرجة الثانية، ويستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة ليفربول ووست هام أمام أنظار مشجعي وست هام في صراع الهروب من الهبوط، ومواصلة ليفربول سلسلة الانتصارات العظيمة التي تتوالى في موسم 2019-2020.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مباراة توجد بها الكثير من التحديات، ويسعى وست هام لكسر سلسلة انتصارات ليفربول ويسعى ليفربول لحصد الثلاثة نقاط في طريق حسم لقب الدوري الأقرب لصالح ليفربول، ويسعى كلوب للقضاء على المنافسة وتحقيق لقب الدوري مُبكراً للتفرغ للبطولة الكبرى وإراحة اللاعبين في الدوري.

بطاقة مباراة ليفربول ووست هام

البطولة الدوري الإنجليزي

الجولة 24

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موعد المباراة 29-1-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة على محمد علي

ملعب المباراة لندن

بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي، مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لمباراة ليفربول ووست هام عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل من جديد ويمكنكم أيضا مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام عبر القناة الثاية بدون تقطيع: