اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر رابط ماتش real madrid يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " أبرز الأسماء التي إعتمد عليها زيدان لمباراة اليوم بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها وروابط البث المباشر .

يلا شوت بلس yalla shoot plus وكان زيدان قد أعلن التشكيلة التي ستخوض المباراة والتي شهدت خروج كورتوا لحساب أريولا في حراسة المرمى مع عودة خاميس رودريجيز وفيدي فالفيردي على حساب مودريتش وكاسيميرو .

يلا كورة أونلاين yalla kora online في المقابل يتواجد في قلب الدفاع سيرجيو راموس ومارسيلو بجانب رفائيل فاران وداني كارفخال مع الالماني كروس في وسط الملعب وثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس ولوكاس فاسكيز ويوفيتش .

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كورة جول kora goal ويطمح الريال في الفوز بمباراة اليوم من أجل الوصول إلى الدور ربع النهائي للبطولة العريقة التي يسعى الفريق للحصول على لقبها الغائب عن خزائن الملكي منذ سبعة أعوام وبالتحديد في عام 2013 .

الأسطورة لايف ostora live فيما يلعب فريق نادي ريال سرقسطة المباراة وعينه على تحقيق المعجزة وإقصاء الفريق الملكي متصدر ترتيب الليجا وحامل الرقم القياسي في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم .

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية .

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشًرة عبر روابط البث المباشر التي ننشرها لكم والتي تضمن للمشاهد الكريم جودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع