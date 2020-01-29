اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 01 / 2020 كأس ملك إسبانيا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة ، يلتقي فريقي ريال مدريد وريال سرقسطة ضمن مباريات اليوم من كأس ملك إسبانيا ، علي استاد لا روماريدا ، تأهل النادى الملكي لدور الـ 16 على حساب فريق اونيونيستا سالامنكا بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة الماضية في دور الـ 32 ، بينما نادى ريال سرقسطة فاز في اللقاء الماضي على فريق مايوركا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف ، واليوم يسعي كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية والبقاء في البطولة..

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وريال سرقسطة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 ويعلق علي اللقاء لم يحدد بعد..

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة مباشر

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