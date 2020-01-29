اونلاين | يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Liverpool

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بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي، ومباراة الجولة 24 من الربريمرليج، ويسعى ليفربول للفوز وتحقيق الثلاثة نقاط الهامة في مواصلة الانتصارات المتتالية لأفضل نسخة وأفضل بداية لنادي ليفربول على مستوى الدوري، ويدخل ليفربول المباراة برصيد 67 نقطة بينما يدخل وست هام يونايتد المباراة برصيد 23 نقطة في المركز 17 والذي يواجه شبح الهبوط وهذا ما يجعل مباراة ليفربول ووست هام مليئة بالتحديات التي تضيف المتعة لمباراة كرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز والمباراة التي يستضيفها ملعب لندن الأوليمبي معقل فريق وست هام والذي يحضر فيه الجماهير بشكل كبير لمشاهدة نجوم كرة القدم في مباراة كبيرة.

بطاقة مباراة ليفربول ووست هام

البطولة الدوري الإنجليزي

الجولة 24

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موعد المباراة 29-1-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة على محمد علي

ملعب المباراة لندن

بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 24 من الدوري الانجليزي، مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لمباراة ليفربول ووست هام عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل من جديد ويمكنكم أيضا مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام عبر القناة الثاية بدون تقطيع: