شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020 يحلّ ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على الملعب الأولمبي بلندن، في مواجهة وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: المرمى: أليسون. Advertisements الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – روبرتسون. الوسط: هندرسون – جورجينو فينالدوم – أليكس تشامبرلين. الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديفوك أوريجي. ويتصدر حالياً فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.