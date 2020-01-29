شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة وستهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل الفريق في مواجهة نظيره وستهام، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، على استاد لندن، ،المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لمشاركة الريدز في كأس العالم للأندية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements الدفاع: روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- أرنولد. الوسط: فينالدوم- هندرسون- شامبرلين. الهجوم: فيرمينو- محمد صلاح- أوريجي. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- فابينيو- لوفرين- كيتا- مينامينو- جونز.

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