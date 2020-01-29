جمهور البرسا سعيد بفشل صفقة رودريجو مورينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أعرب جمهور فريق نادي برشلونة الإسباني عن سعادته لفشل صفقة التوقيع مع رودريجو مورينو نجم فالنسيا الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال استفتاء أجرته صحيفة سبورت الإسبانية.



واصطدم النادي الكتلوني بالمطالب المادية من جانب الخفافيش، حيث طلب اللوس تشي الحصول على مبلغ 60 مليون يورو نظير بيع المهاجم الدولي الإسباني.

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وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة انسحب من المفاوضات الخاصة بشراء مورينو ولكنه لا يزال يدرس بعض الأسماء البديلة وعلى رأسها دوسان تاديتش نجم أياكس أمستردام الهولندي.

جمهور برشلونة سعيد بعدم التعاقد مع رودريجو 96% من المصوتين على استفتاء الصحيفة المقربة من أسوار كامب نو والمعروفة بميولها الكتلونية، صوتوا بـ “نعم” على سؤال: هل هي أنباء جيدة أن برشلونة لم يوقع مع رودريجو؟ .. في إشارة واضحة على سعادة أنصار البرسا بعدم قدوم رودريجو.

وقبل يومين على نهاية السوق فإن البرسا طلب معلومات حول وضع دومينيكو بيراردي مهاجم ساسوولو الإيطالي، وهذا ما أكده المصدر ذاته، وسجل بيراردي في الموسم الحالي 9 أهداف رفقة الفريق الأسود والأخضر وصنع 3 أهداف أخرى في 16 مباراة بالدوري الإيطالي.