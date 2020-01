شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ أجايي بعيد ميلاده الـ24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعلق الفهد الأسمر على صورة أجايى المنشورة عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" قائلاً له: "happy birthday brother" ليرد أجايى قائلاً: "thanks so much capain".

ولعب أجايى لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، وفي الموسم الجاري شارك النيجيري في 15 مباراة مع الأهلي خلال جميع البطولات، سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط.