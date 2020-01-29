شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. بيراميدز يتعادل أمام نادى مصر 1/1 فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ونادى مصر التى تجمعهما حاليًا، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ونجح نبيل دونجا فى إحراز هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44 من عمر المباراة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - علي جبر - رجب بكار

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - حسام غانم - إبراهيم عادل

وكان تشكيل نادى مصر ضم كلاً من..

وليد توفيق فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا

فى السوط: مصطفى سلطان – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف

فى الهجوم: ويليس الفيس – محمد نصر

ويدخل نادى مصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.