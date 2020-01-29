هيرتا برلين يقترب من ضم البولندي بيونتك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية أن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم يقترب من ضم كريزيستوف بيونتك لاعب نادي أيه سي ميلان الإيطالي.

وذكرت محطة (سكاي سبورت) وصحيفة "بيلد" أن المفاوضات بين الناديين حول ضم البولندي الدولي أحرزت تقدما كبيرا.

وحسب محطة (سكاي)، يطالب ميلان بـ27 مليون يورو، فيما ذكرت "بيلد" أن ميلان يطالب بـ22 مليون يورو، مقابل الموافقة على انتقال اللاعب إلى نادي العاصمة الألمانية.

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ويلعب بيونتك قد انضم إلى صفوف ميلان في كانون ثان/يناير 2019، قادما من جنوة الذي أمضى فيه ستة أشهر فقط.

وخاض لاعب الوسط المهاجم مع ناديه الحالي 18 مباراة أحرز خلالها أربعة أهداف، لكنه لم يعد إلى تشكيل الفريق منذ ثلاث مباريات. ويرتبط بيونتك، 24 عاما، حاليا مع ايه سي ميلان بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2023.

كان هيرتا قد تعاقد مع الفرنسي لوكاس توزار، لاعب أولمبيك ليون، يوم الاثنين ومن المنتظر أن يستمر توزار مع ناديه الفرنسي حتى نهاية الموسم بنظام الإعارة على أن يبدأ اللعب في صفوف هيرتا اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.