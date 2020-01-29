بالفيديو .. الجونة يفوز على المصري بهدف قاتل لأكرم توفيق فى الوقت القاتل

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الجيش بمدينة السويس فى تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر فى الدوري المصري، وجاء هدف الفوز فى الدقيقة 94 من زمن المباراة عن طريق اللاعب أكرم توفيق.

بفوز الجونة اليوم على المصري البورسعيدي يرتفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، وتمكن من التقدم 5 مراكز فى جدول الترتيب، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 16 ويحتل بها المركز الحادي عشر فى جدول الترتيب من 13 مباراة فقط حيث أن المصري مؤجل له مباراتين أمام الأهلي والزمالك.

أحرز هدف الجونة الأول أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 69 من زمن المباراة بعد أن حصل على كرة بينية رائعة من اللاعب أكرم توفيق وتجاوز بها احمد ريان دفاع المصري وسدد كرة أرضية سكنت مرمي فريق المصري، وتعادل المصري البورسعيدى فى الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب محمود وادي، وتصدي لها اللاعب سعيدو سيمبوري ووضعها فى الزاوية اليمنى فيما توجه الغرباوي حارس مرمي الجونة للجهة اليسري.

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وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب اكرم توفيق من إحراز هدف الفوز للجونة وذلك من خلال تصويبه رائعة سكنت شباك أحمد مسعود حارس مرمي المصري، ولم ينتظر حكم المباراة بعدها حيث ان وقت المباراة قد انتهى ليطلق صافرته معلناً فوز الجونة القاتل على المصري فى الدقيقة 94 ويفوز بثلاثة نقاط غالية فى استاد الجيش بالسويس.

شاهد أهداف مباراة الجونة والمصري