شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز أمام الأهلى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس 6 فبراير، بسبب الإيقاف.

وحصل عبد الله السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر التى تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادي مصر ويتأكد غيابه فى مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف.

ومازال التعادل الإيجابى مسيطرًا على مباراة بيراميدز ونادى مصر، وأحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبد الله السعيد للاعتراض على قراراته.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - علي جبر - رجب بكار

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - حسام غانم - إبراهيم عادل

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وكان تشكيل نادى مصر ضم كلاً من..

وليد توفيق فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا

فى السوط: مصطفى سلطان – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف

فى الهجوم: ويليس الفيس – محمد نصر

ويدخل نادى مصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفا.