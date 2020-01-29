شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بين وزير الرياضة والأهلي والسفير المصري لتأمين البعثة في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية لبحث خطوات تأمين بعثة فريق الكرة بالأهلي والجماهير التي ربما ترافق الفريق خلال وجوده بالسودان الشقيقة لملاقاة فريق الهلال السوداني في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة الأندية أبطال الدوري بأفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والخرطوم، فيما يشبه غرفة عمليات على مدار الساعة.

أضاف صبحي ، أنه اتصل أيضاً بمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، الذي سيترأس البعثة، قال له خلاله أن التواصل مع وزيرة الرياضة السودانية، وبحثا معاً كل الإجراءات الأمنية بحسب ما أبلغته الوزيرة، مشيراً إلى التواصل أيضاً مع السفير المصري بالسودان، حسام عبس، في ذات الصدد والذي طمأنه على خطوات البعثة الحمراء منذ حضورها للخرطوم وحتى المغادرة، وهو ما رتبه السفير مع الداخلية السودانية وقيادات أمنية هناك.

Advertisements

أيضاً أوضح الوزير، أن رئيس الأهلي قال للوزير أن النادي أرسل مخاطبات عدة للاتحاد الأفريقي "كاف" وللمسئولين بنادي الهلال طالباً منهما تأكيد خطوط سير البعثة الحمراء، ومطالباً بنفس المعاملة التي لاقتها بعثة الهلال خلال وجودها بمصر.

أنهي الوزير تصريحه الخاص لـ ”الخليج 365” بأن الاتصالات بين الوزارة والأهلي والسفارة ونظرائهم بالسودان ستظل مستمرة حتى وصول البعثة الى السودان مساء غداً الخميس للإطمئنان على كافة الإجراءات الأمنية والإقامة للأهلي ولكل المرافقين المصريين.