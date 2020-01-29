شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يستقر على تعيين فاروق جعفر رئيسا للجنة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك على تشكيل لجنة لإدارة الكرة بالنادى، على أن يكون رئيسها هو فاروق جعفر، المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، الهدف منها فرض الاستقرار الغائب و الناتج عن انفلات بعض الأمور والأزمات الإدارية التى نشبت داخل الفريق مؤخرا.





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يذكر أن الزمالك عانى مؤخرا من تفاقم الأزمات الإدارية للاعبى الفريق، حتى وصل الأمر إلى مطالبة بعض النجوم بالرحيل، فضلا عن هروب التونسى حمدى النقاز.

يذكر أن الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خاض مرانه الأول بأنجولا في الخامسة عصرا على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أنجولا لخوض مباراة أول أغسطس، المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كان فى استقبال البعثة كل من السفير محمد صفوت سفير مصر فى أنجولا والمستشار طارق يوسف قنصل مصر فى أنجولا وايهاب احمد الملحق الإداري للسفارة، وايمن حافظ المنسق العام للزمالك المتواجد في أنجولا منذ أيام لانهاء الترتيبات الخاصة بالفريق.

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فيما استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة اول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وذلك عقب عودة الحارس المخضرم من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة الأمم الافريقية الأخيرة وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.

ومن المتوقع ان يتضمن تشكيل الزمالك عدة تغييرات بعد قرار كارتيرون باراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم أبو جبل وبن شرقي وعبد الشافي ومحمود علاء.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.