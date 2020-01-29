شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للملاكمة للناشئين يحقق 7 ميداليات بينهم 4 ذهبيات فى بطولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب المصري للملاكمة للناشئين المركز الثاني فى بطولة العرب للملاكمة للناشئين بقيادة الكابتن شريف هزع مدب المنتخب، والتي أقيمت فى دولة الكويت فى الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجاري، بعدما حقق المنتخب 7 ميداليات منهم 4 ميداليات ذهب وميداليتين فضه وميدالية برونزية فى المركز الثاني بعد منتخب الجزائر الذي احتل الصدارة بفارق ميدالية ذهب عن المنتخب المصري.

وحقق اللاعب الناشئ عمر جاد ابن قرية فيشا سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، ميدالية ذهبية لمصر ولمحافظة الغربية، فى البطولة، بعد مباراة قوية مع لاعب منتخب الجزائر والتي انتهت بفوز اللاعب الجزائري بفارق بسيط.

وكرم القائمين على البطولة بعثة المنتخب المصري ومنحهم الميداليات والشهادات وتنتظر بعثة المنتخب تكريم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للملاكمة فور وصول البعثة مساء اليوم لمصر.

الجدير بالذكر أن المشروع تعاون مشترك بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة والبطل الأولمبي بقياده د عادل رضوان ود محمد حمدي.

من جانبه أجرى احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اتصالا هاتفيا باللاعب عمر جاد ومدرب المنتخب وتهنئتهم بما حققته البعثة من انجاز فى البطولة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأبطال المشروع القومي للناشئين وتوفير كامل الدعم لهم.

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