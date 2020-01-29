مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر بكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 29 يناير 2020

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، المباراة النارية والمثيرة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة الإ ربع من مساء اليوم الاربعاء، على ملعب " الاتحاد"، ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

كان مانشستر يونايتد قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، ويغيب عن اليونايتد في "ديربي مانشستر" اليوم، كلًا من: ماكتوميناي وبول بوجبا بسبب الإصابة.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

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ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني وإيميريك لابورت للإصابة، على الرغم أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الكاملة هذا الأسبوع، ولكنه لن يشارك في أي لقاء حتى تكتمل لياقته البدنية.

تشكيلة نادي مانشستر يونايتد أمام نادي مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: ويليامز – ماغواير – ليندلوف – بيساكا خط الوسط: فريد – ماتيتش – ماتا خط الهجوم: مارسيال – غرينوود – دانيال جيمس

تشكيلة نادي مانشستر سيتي في مواجهة نادي مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: ميندي – ستونز – فرناندينيو – ووكير خط الوسط: دي بروين – رودري – غوندوغان خط الهجوم: ستيرلنغ – أغويرو – برناردو سيلفا