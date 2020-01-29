شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي يمنح الجونة فوزًا «+90» على المصري بالدوري الممتاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزًا ثمينًا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الجونة عن طريق المهاجم المعار من النادي الأهلي، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 69، ولكن سرعان ما عادل سعيدو سيمبوري النتيجة لفريق المصري في الدقيقة 72، من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل عنيف على محمود وادي.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وبالتحديد في الدقيقة 95 تقدم أكرم توفيق، لاعب وسط الجونة والمعار أيضا من النادي الأهلي، لفريقه من تسديدة قوية من داخل المنطقة لينتهي اللقاء بفوز الجونة 2-1.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 16 في المركز الحادي عشر.