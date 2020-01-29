شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهدي الأهلي أغنية من كلماته.. «نادي القرن رقم واحد في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الأربعاء، عن بعض الأبيات الشعرية من تأليفه كتبها في حب النادي الأهلي، مؤكدًا أنه بصدد تحويلها إلى أغنية قريبًا.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايما في قلبي وعلمه في ايدي.. بهتف باسمه كل يوم

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وسع للبطل اللي كسب الليلادي.. الأهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن.. وافتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي وروحي وناسي.. ده تاريخ كبير وبقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي.. الأهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ...( قريباً أغنية)».