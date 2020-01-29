شكرا لقرائتكم خبر عن الخسارة بالجولة الأخيرة في نهاية كل عقد تهدد الأهلي أمام الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفاً على الهلال السوداني، مساء السبت المقبل، بمنافسات الجولة الختامية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

الأهلي يحتاج إلى الحصول على نقطة التعادل أمام الهلال كأقل تقدير من أجل اجتياز عقبة المجموعات وحصد بطاقة الترشح لربع النهائي، بينما يمنحه الفوز التأهل مع الصدارة، في حين تطيح به الخسارة خارج المجموعات إلا في حالة تحقيق بلاتينيوم الزيمبابوي معجزة كروية نادراً ما تحدث في مواجهة النجم الساحلي برادس وحصده النقاط الثلاث.

الأهلي تطارده لعنة الخسارة بالجولة الختامية بمرحلة المجموعات خارج ملعبه مع نهاية كل عقد، فلم يخسر الفريق الأحمر لقاء الجولة الختامية للمجموعات مطلقاً إلا في مناسبتين خارج ملعبه مع نهاية كل عقد من العقود الماضية، وهو ما يخشى أنصار النادي تكراره في مواجهة هلال السودان.

Advertisements

في عام 2000 شارك الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وخسر لقائه بالجولة الختامية على يد لوبي ستارز في نيجيريا بنتيجة 3/1، وجمع بطل مصر وقتها 8 نقاط واحتل المركز الثاني في وقت كان خلاله نظام البطولة يقضي بتأهل المتصدر فقط للنهائي مباشرة، وبالفعل تأهل هارتس أوف أوك الغاني إلى النهائي وحقق اللقب وقتها.

نهاية عقد جديد وفي نسخة 2010 لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حل الأهلي ضيفاً على الإسماعيلي بملعب الأخير بمدينة الإسماعيلية بالجولة الختامية وتعرض الأحمر لهزيمة ثقيلة بنتيجة 4/2، وجمع في تلك المرحلة 8 نقاط وحقق المركز الثاني وتأهل إلى نصف النهائي.

ويزداد القلق بين أنصار الأهلي من تكرار مفارقة الخسارة في نهاية كل عقد بمرحلة المجموعات في مواجهة الهلال السوداني مساء السبت المقبل، على غرار نسختي 2000 و2010.

وعدا تلك الهزيمتين لن يخسر الأهلي لقاء الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات سواء بدوري الأبطال أو في الكونفيدرالية، فتعادل أمام الرجاء في المغرب نسخة 1999، وفاز على شباب بلوزداد في الجزائر في 2001 وتعادل مع الرجاء بالقاهرة في 2002، وفاز على أنييمبا النيجيري في 2005 وتعادل مع شبيبة القبائل في الجزائر في 2006، وفاز على أسيك الإيفواري بالقاهرة في 2007 وتعادل معه في القاهرة في 2008، وتعادل مع الترجي التونسي في القاهرة في 2011 وتعادل مع الزمالك بالقاهرة في 2012 كذلك في مواجهة أورلاندو في جنوب أفريقيا 2013، وفي الكونفيدرالية 2014 أنهى المجموعات بالتعادل مع النجم الساحلي بالقاهرة وفي نسخة 2015 من الكونفيدرالية فاز على الملعب المالي في القاهرة، وفي دوري الأبطال 20106 تعادل سلبياً مع أسيك في كوت ديفوار وفاز على القطن ببرج العرب في 2017 وعلى كامبالا في 2018 وعلى شبيبة الثاورة في 2019.