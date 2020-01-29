شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يعتذر لـ«رينارد» بسبب إنتقاله الى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الإتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، الإعتذار إلى المدرب السابق للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

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وبحسب موقع «Le360» المغربي ، قام وليد أزارو بإرسال رسالة صوتية عبر تطبيق «واتس آب» إلى الفرنسي هيرفي رينارد قدم خلالها اعتذاره عن التصريحات التي أدلى بها ضده.

وقال وليد أزارو في رسالته وفقًا لـموقع «Le360»: «لقد تم سؤالي عن رحيلي من الأهلي وقلت إنه كان لدي عروض في وقت سابق منها نانت الفرنسي والتي نصحتني بالانتقال إليه ولكني قررت آنذال الذهاب الى مصر، وأعترف أنني لم أكن جيدًا من أجل اللعب في كأس أفريقيا».

وأتم خلال اعتذراه لمدربه السابق أن فريق الدفاع الحسني الجديدي هو من أرسله إلى الأهلي بسبب العرض المغري على عرض نانت، وهذا ما قلته في حواري لكن الوسط الإعلامي يقوم بخلق قصص.