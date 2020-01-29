شكرا لقرائتكم التسويق المسدود.. أندية الدورى السعودى ترفض صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشل النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى تسويق صالح جمعة لاعب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بأحد أندية الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى تنتهى بنهاية شهر يناير الجاري.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل فى الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى السودان وسط أجواء حماسية من جناب جماهير الفريق المنافس هناك والتى تبحث عن بطاقة التأهل للدور التالى من المنافسات على حساب المارد الأحمر.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادى الأهلى فإن أندية الدورى السعودى بالكامل التى عرض محمود الخطيب خدمات لاعبه صالح جمعة عليها رفضت بشكل قاطع قبول انضمام اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب التقارير التى أكدت عدم التزام اللاعب خارج الملاعب وغيابه المتواصل عن صفوف الفريق فى الفترة الماضية.

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ويسابق النادى الأهلى الزمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتسويق اللاعب محلياً خاصة بعدما استسلمت ادارة القلعة الحمراء لعدم القدرة على تسويقه خارجياً والاستفادة مالياً من عائدات بيع اللاعب لأى من الدوريات الخارجية.

وطالب اللاعب قبل أسابيع من إدارة القلعة الحمراء توفير عرض أوروبى له للرحيل خاصة وأنه على علم من وكيل أعماله بصعوبة اللعب فى الدوريات العربية خلال الفترة المقبلة وان الطريق الأمثل للضغط على النادى الأهلى هو مطالبتهم بعرض أوروبى خلال فترة الانتقالات الشتوية.