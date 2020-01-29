شكرا لقرائتكم سيدات طائرة الأهلي يفزن على الزمالك 3/1 فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فيما تقام حاليا قمة الرجال بين الأهلى والزمالك أيضا على نفس الصالة، بحضور أعضاء الناديين وحاملى بطاقات الإتحاد والمدرجين بالكشوفات.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة قد قررت مؤخرا تأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى السيدات بختام الدور الأول، والذى كان مقررا إقامته فى السادسة مساء السبت الماضى بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور، وفقاً لتأكيدات حمدى الصافى المدير الفنى للأهلى.

ويبدأ الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة يوم 31 يناير الجارى بمواجهات قوية أيضا بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.

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بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى يوم 7 فبراير المقبل بلقاءات بين كل من الصيد مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع الزمالك وهليوبوليس مع الجزيرة، والزهور مع سموحة، والمقاولون مع الشمس، والأهلى مع الطيران .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 14 فبراير بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الطيران والشمس مع الأهلى وسموحة مع المقاولون، والجزيرة مع الزهور، والزمالك مع هليوبوليس، والصيد مع أصحاب الجياد.

فيما تقام الجولتين الرابعة والخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة أيام 21، 28 فبراير القادم على التوالى أيضا، بينما يبدأ الدور الاثنى بدورى الرجال يوم 7 فبراير القادم.