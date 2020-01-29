شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم موقفه من المشاركة فى السوبر الإفريقي خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا، فى النسخة الماضية.

فيما أكد مصدر داخل نادى الزمالك لـ "الخليج 365 " أنه لم يتم إرسال القائمة الخاصة بالمباراة إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حتى اللحظة الجارية، انتظارا لقرار مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور بشأن المسألة، بعدما أعلن رفضه من قبل خوض المباراة.

كان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد حدد من قبل مدة 15 يومًا قبل المباراة لإرسال ناديى الزمالك والترجى التونسى لإرسال قائمتهما لخوض المباراة، وذلك لإنهاء بعض الإجراءات التنظيمية قبل المباراة.

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وأكد مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة رفضه خوض مباراة السوبر أمام الترجى، فى قطر، حيث أكد أن ملف المباراة كاملة تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده".

يذكر، أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.