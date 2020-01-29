شكرا لقرائتكم أكرم توفيق يمنح الجونة الفوز على المصرى فى الدورى "+90" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق الجونة على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم فريق الجونة على المصرى البورسعيدى بالهدف الأول فى الدقيقة 69 عن طريق أحمد ياسر ريان، وبعدها مباشرة وفى الدقيقة 71 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للفريق البورسعيدى يتصدى لها سعيدو صنبورى ويحرزها بنجاح على يمين محمود الغرباوى حارس الجونة.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع يحرز أكرم توفيق مدافع وسط الجونة الهدف الثانى لفريقه، ليحصد أبناء البحر الأحمر ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 16 نقطة فى المركز الحادى عشر .

جاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : فريد شوقى – إسلام عطية – أحمد ياسر – شيخ موكورو

الهجوم : مفتاح طقطق – أوستن أموتو

Advertisements

البدلاء : أحمد عبد الفتاح – حجاج عويس – عمرو موسى – محمد جابر – حسن على – حسين رجب – محمود وادى

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمود الغرباوى

خط الدفاع : باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان

خط الوسط : عمرو بركات – اكا – اكرم توفيق – عمورى

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان – موسيس

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى وغلب عليها العصبية، وأن مال لاعبو المصرى للهجوم بعض الشئ على لاعبى الجونة وأضاع النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق فرصة حقيقية أمام مرمى الجونة، فى المقابل اعتمد لاعبو الأخير على الهجمات المرتدة عن طريق الثلاثى عمرو بركات وعمورى ومن أمامهم احمد ياسر ريان الذى أضاع أخطر فرص الفريق فى الدقيقة 32 عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لاحمد مسعود حارس مرمى المصرى .

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الفريقين إحراز هدف السبق ومن إحدى الهجمات المرتدة نجح أحمد ياسر ريان فى إحراز الهدف الأول للجونة فى الدقيقة 69، بعدها ومن أول هجمة يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للمصرى يحرزها بنجاح سعيدو صنبورى وفى الدقيقة الاخيرة يحرز أكرم توفيق هدف الفوز للجونة ليحقق البرتغالى المدير الفنى للجونة الفوز الأول له مع الفريق منذ توليه المسئولية .