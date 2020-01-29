شكرا لقرائتكم تشكيل نادي مصر لمواجهة بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضم تشكيل نادى مصر كلاً من..

وليد توفيق فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا

فى السوط: مصطفى سلطان – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف

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فى الهجوم: ويليس ألفيس – محمد نصر

ويدخل نادى مصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفا.

وطالب عبد الناصر محمد لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة واستغلال تعثر بيراميدز على الصعيد المحلى هذا الموسم، فى المقابل شدد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على لاعبيه ضرورة مواصلة خطة الانتفاضة المحلية لإقتحام المربع الذهبى مجددا.