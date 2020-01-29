شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يستدعى وسيط صفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك بسبب نجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، سيد مرعى، وسيط توقيع عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز الحالى، للأبيض من قبل عندما كان اللاعب يتواجد ضمن صفوف الأهلى، وجاء استدعاء رئيس قلعة ميت عقبة لمرعى بسبب الاستفسار منه حول حقيقة هروب نجله ياسين إلى الإمارات، للتوقيع إلى أحد الأندية هناك، بعد الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية حول ذلك الأمر.

كشف وسيط صفقة توقيع عبدالله السعيد إلى الزمالك، أن نجله ياسين، الذى يلعب ضمن ناشئين القلعة البيضاء، لن ينتقل إلى أى نادٍ آخر إلا بالحصول على موافقة مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، وأنه يتفاوض مع أحد الأندية الإماراتية فى الوقت الحالى، وحال التوصل إلى اتفاق حول الجوانب المالية سيتم التقدم بعرض إلى رئيس قلعة ميت عقبة للحصول على موافقته من عدمه فى المسألة، خاصة أن اللاعب رشحه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالأبيض، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول من قبل وقام بتصعيده، خاصة أنه يُعد من اللاعبين المُميزين فى قطاع الناشئين.

وبذلك أغلق مرتضى منصور ذلك الملف انتظارا لحصول النادى على عرض رسمى بشأن انتقال اللاعب إلى الدورى الإماراتى من عدمه ثم دراسته، بعد تأكيد والد اللاعب أنه لن يتخذ أى خطوة إلا بالعودة إلى إدارة ناديه بعدما حصل على إذن رئيس النادى بسفر نجله لمدة ثلاثة أيام مما أدى إلى انتشار أنباء حول هروب اللاعب.

Advertisements

يتواجد ياسين مرعى ضمن صفوف فريق الزمالك مواليد 2001، حيث تم استدعاؤه من قبل للتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطنى للناشئين، كما يُعد من العناصر الجيدة بين صفوف فريقه ويساهم معه فى تحقيق النتائج الإيجابية ببطولة الجمهورية، كما أحرز هدفًا فى مرمى الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الجمهورية فى القمة التى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد، بمدينة نصر، ديسمبر الماضى.

يذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.